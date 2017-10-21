Окон: ещё нужно поработать над балансом, завтра будет намного лучше

Гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США.

«В целом, это был позитивный день, мы тестировали разные вещи на машине и работали над поиском идеальных настроек. Поиск баланса не получился таким же стремительным, как в Малайзии и Сузуке, нам всё ещё нужно немного поработать, но мы подходим ближе к тому, где хотим быть. У меня нет сомнений, что завтра будет намного лучше. Нам ещё нужно кое-что найти в медленных поворотах, и именно на этом мы сосредоточимся вечером», — приводит слова Окона пресс-служба «Форс Индия».