«Рено»: Сайнс очень быстро вписался в команду и проделал отличную работу

Руководитель технического департамента «Рено» Боб Белл подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США и рассказал о дебюте в команде Карлоса Сайнса.



«Дождь с утра вынудил нас скорректировать программу, но мы смогли отработать большую часть запланированных испытаний и получили ответы, которые искали. В целом, это был достойный день для Нико, а его комментарии насчёт машины сочетались с его отзывами на последних этапах. Карлос впервые работал с машиной, его взгляд был свежим и полезным. К концу дня его ощущения от автомобиля сочетались с теми, что были у Нико. Мы хорошо понимаем форму машины и то, что нам нужно улучшить. Карлос вписался в команду очень быстро. Он стремительно набрал скорость и проделал отличную работу», — приводит слова Белла пресс-служба «Рено».