Хюлькенберг: пятница не была идеальной, но это и не конец света

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при США. Во второй сессии немец уступил Карлосу Сайнсу пять тысячных секунды.



«Это пятница не была идеальной с моей стороны боксов, но, определённо, это не конец света. Нам нужно попасть с машиной в золотую середину. Мы знаем, что необходимо сделать, чтобы улучшить автомобиль. После дождливого начала дня трасса всё время изменялась. Конечно, всегда здорово выступать на „Трассе Америк“, и я уверен, что завтра мы будем способны на большее», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба французской команды.