На машине Квята заменили коробку передач

В Международной федерации автоспорта подтвердили замену коробок передач на шести болидах. Замены были произведены на машинах обоих пилотов «Феррари»: Даниила Квята,Нико Хюлькенберга, Маркуса Эрикссона и Валттери Боттаса. Стоит отметить, что за данные действия не последует никаких штрафов — все пилоты попадают под правило разрешённой замены коробки передач — часть не финишировала в прошлой гонке, а на болидах оставшихся коробки передач выработали шесть положенных этапов чемпионата мира.



Стоит отметить, что уже несколько пилотов получили наказания в вижде потери мест на старте гонки за замену элементов силовой установки по ходу уик-энда в США.