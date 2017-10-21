Прост: прогресс не наступает мгновенно

Спортивный консультант «Рено» Ален Прост рассказал о перспективах французской команды на следующий сезон. По словам Проста, у команды есть всё необходимое, чтобы войти в список лучших в пелотоне.



«Мы должны поступательно двигаться вперёд, прогресс не наступает мгновенно. В 2018 году мы надеемся выступить лучше, чем в этом сезоне. Сейчас у нас есть всё необходимое, чтобы стать одной из ведущих команд. Для результата важны мелочи, нужно время, чтобы соединить кусочки пазла, но сейчас у нас есть повод для оптимизма», — цитирует Проста Motorsport-Total.