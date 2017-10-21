Маркес выиграл квалификацию ГП Австралии, Довициозо — 11-й

Гонщик «Хонды» Марк Маркес выиграл квалификацию Гран-при Австралии. Основной соперник Маркеса в борьбе за чемпионский титул Андреа Довициозо показал по итогам субботы только 11-й результат. Вторую строчку протокола занял Маверик Винальес, третье место осталось за Жоанном Зарко. Валентино Росси уйдёт на гонку с седьмой позиции.
MotoGP. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) 1:28.386
2. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0.333
3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0.358
4. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0.551
5. Джек Миллер (EG 0,0 Marc VDS) +0.578
6. Пол Эспаргаро (KTM) +0.644
7. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0.817
8. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing) +0.885
9. Брэдли Смит (Red Bull KTM) +0.935
10. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1.043
11. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1.110
12. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +1.160