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Маркес выиграл квалификацию ГП Австралии, Довициозо — 11-й

21 октября 2017, суббота. 10:32 Авто

Гонщик «Хонды» Марк Маркес выиграл квалификацию Гран-при Австралии. Основной соперник Маркеса в борьбе за чемпионский титул Андреа Довициозо показал по итогам субботы только 11-й результат. Вторую строчку протокола занял Маверик Винальес, третье место осталось за Жоанном Зарко. Валентино Росси уйдёт на гонку с седьмой позиции.

MotoGP. Гран-при Австралии. Квалификация

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) 1:28.386
2. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0.333
3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0.358
4. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +0.551
5. Джек Миллер (EG 0,0 Marc VDS) +0.578
6. Пол Эспаргаро (KTM) +0.644
7. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0.817
8. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing) +0.885
9. Брэдли Смит (Red Bull KTM) +0.935
10. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1.043
11. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1.110
12. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +1.160

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
MotoGP
Новости. Авто
21 октября 2017, суббота
10:32 Маркес выиграл квалификацию ГП Австралии, Довициозо — 11-й
10:16 Прост: прогресс не наступает мгновенно
09:57 На машине Квята заменили коробку передач
03:01 Хартли: добился довольно большого прогресса по ходу дня
02:56 Квят: продуктивная вторая практика, мы начали уик-энд как надо
02:50 Хюлькенберг: пятница не была идеальной, но это не конец света
02:44 «Рено»: Сайнс очень быстро вписался в команду и проделал отличную работу
02:37 Окон: ещё нужно поработать над балансом, завтра будет намного лучше
02:17 Вандорн: были проблемы с трафиком, и я не был доволен балансом
01:59 «Феррари» поменяет шасси Феттеля после проблем в пятницу
01:52 Стролл: не завершил быстрейший круг из-за подголовника, который начал болтаться
01:47 Ферстаппен: показали хорошую скорость на длинных сериях и коротких отрезках
01:40 Масса: машина конкурентоспособна, и поэтому я рад
01:31 Риккардо: были проблемы с балансом, но я всё ещё верю в победу
01:23 Риккардо удивлён столь ранним объявлением о контракте Ферстаппена
01:18 Алонсо: с учётом штрафов можем получить хорошую стартовую позицию
01:09 Райкконен: всё прошло нормально, ничего необычного
01:06 Сайнс: позитивно, что я на одном уровне с Хюлькенбергом
00:59 Боттас: получили по итогам дня всё, что было необходимо
00:58 Хэмилтон: солидная база и хорошее начало
00:50 Марко: Ферстаппен сам спросил, можно ли заключить сделку до 2020 года
00:27 Феттель: в субботу «Феррари» сможет прибавить
00:23 Марко о будущем Квята: посмотрим после этой гонки
20 октября 2017, пятница
23:40 «Уильямс» оштрафовали за слишком долгое использование комплекта шин
23:34 Хэмилтон — лучший на второй практике ГП США, Квят на 1,2 секунды быстрее Хартли
23:11 «Рено» подтвердил сотрудничество с Estrella Galicia после перехода Сайнса
22:33 Источник: Бинотто сменит Арривабене на посту руководителя «Феррари»
21:24 Хартли потеряет 25 мест на старте ГП США, Хюлькенберг — 20, Вандорн — 5
19:45 Хэмилтон — лучший на первой тренировке ГП США, Хартли — 14-й
19:17 Марко: «Ред Булл» хочет, чтобы Ферстаппен стал самым молодым чемпионом мира
18:36 Ферстаппен: «Ред Булл» всегда верил в меня
17:41 «Ред Булл» продлил контракт с Ферстаппеном до 2020 года
17:26 Сайнс: хорошо, что встречусь с командой на четыре гонки раньше
17:08 Риккардо чувствует, что «Ред Булл» может побеждать на любой трассе
16:32 Масса: никаких переговоров с «Уильямсом» с момента тестов Кубицы не было
16:30 У Хэмилтона нет желания выступить на «Инди-500»
15:48 Баттон: Хэмилтон может побить рекорд Шумахера в семь чемпионских титулов
15:19 Феттель предостерегает «Феррари» от больших изменений
14:33 Хартли представил дизайн своего шлема
14:00 Формула-1. Гран-при США. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
13:41 Верляйн: надеюсь определиться с будущим до гонки в Абу-Даби
12:39 ФИА будет тестировать биометрические перчатки для пилотов на практике ГП США
12:24 Уорвик покинул пост президента BRDC
11:38 Маркес и Эспаргаро — лучшие на пятничных тренировках Гран-при Австралии MotoGP
11:11 Хюлькенберг: следующий сезон с Сайнсом в напарниках будет для меня тяжелее
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