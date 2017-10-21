Масса: не веду переговоров с другими командами

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса подчеркнул, что не ведёт переговоров с другими командами о контракте на сезон-2018. На место в команде претендует сразу несколько пилотов — Пол ди Реста, Роберт Кубица, Паскаль Верляйн и сам Масса. Бразильский пилот выразил надежду, что ситуация с контрактом разрешится до домашнего этапа на автодроме в Сан-Паулу.



«Я не веду переговоров с другими командами. По правде говоря, в пелотоне не осталось достойных вакансий. Надеюсь, что моя судьба в Формуле-1 выяснится до домашнего этапа в Бразилии», — приводит слова Массы Journal de Montreal.