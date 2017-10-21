Прост: не ждём, что Сайнс сразу поедет быстро

Спортивный консультант «Рено» Ален Прост рассказал об ожиданиях команды от дебютанта коллектива Карлоса Сайнса-младшего на оставшихся этапах чемпионата мира 2017 года.



«Успели немного поговорить с Карлосом. Сейчас необходимо, чтобы он освоился в команде, привык к болиду, понял особенности пилотирования машины и то, как надо работать с двигателем. Ему потребуется время, поэтому мы не ждём, что он сразу поедет максимально быстро и не нагнетаем обстановку», — приводит слова Алена Проста Motorsport-Total.