В «Ред Булл» не определились с составом «Торо Россо» на сезон-2018

Автоспортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о перспективах Даниила Квята на получение места в «Торо Россо» на сезон-2018.



«Сейчас дефицит гонщиков с суперлицензией. Брендон всегда был быстр, во времена выступлений по программе поддержки молодых гонщиков «Ред Булл» он не выдержал прессинга и совершил много ошибок. У нас всегда был контакт с ним, в том числе через личные спонсорские контракты. Когда нам стало понятно, что нам необходим пилот, мы хотели взять кого-то, с кем уже работали ранее. У Себастьена Буэми есть контракт с «Тойотой», и если бы это не стало проблемой, то стоит помнить, что он выступает ещё и в Формуле-Е. Брендон же был свободен, так что мы выбрали его.



Состав гонщиков в 2018 году? Посмотрим на выступления Квята, Хартли и Гасли и примем окончательное решение», — приводит слова Марко Sportsmole.