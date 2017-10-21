Заключительный этап «Супер Формулы» отменён, Гасли проиграл титул

Японский гонщик Хироаки Ишиура объявлен чемпионом «Супер Формулы» 2017 года после отмены финального этапа чемпионата, сообщает Motorsport. Из-за сильного дождя квалификация заключительного этапа получилась смазанной, а вскоре организаторы приняли решение отменить обе гонки — в воскресенье на трассу надвигается тайфун.



Чемпионом без борьбы стал японский гонщик Хироаки Ишиура, на половину очка опередивший Пьера Гасли, пропустившего этап Формулы-1 в США ради заключительных гонок «Супер Формулы». Для Ишиуры этот титул стал вторым в «Супер Формуле». Первый он завоевал в 2015 году. Третье место вслед за Ишиурой и Гасли в чемпионате занял Феликс Розенквист.