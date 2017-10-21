Ферстаппен потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет 15 мест на стартовой решётке гонки Гран-при США. Голландец был оштрафован из-за решения команды произвести замену элементов силовой установки в субботу, сообщает официальный сайт Формулы-1.



На машину Ферстаппена будет установлен шестой двигатель внутреннего сгорания и шестой блок MGU-H.



На субботней тренировке голландский гонщик показал пятое время.

В списке оштрафованных за замену элементов силовой установки Ферстаппеен составит компанию Брендону Хартли («Торо Россо») и Стоффелю Вандорну («Макларен»).