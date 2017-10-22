«Макларен» может вернуть оранжевую ливрею болида в 2018 году

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал ол том, что команда находится на заключительной стадии принятия решения относительно ливреи нового болида. Браун заявил, что «Макларен» не исключает возможности возвращения к историческому ярко-оранжевому цвету.



«Сейчас мы начинаем думать о дизайне машины. Я думаю, что фанаты хотят, чтобы мы гонялись в цветах «Папайя Оранж». Когда мы приняли участие в «Индианаполисе 500, на нас посыпались просьбы: «Пожалуйста, сделайте машину такой в Ф-1».



Мы ждём нескольких спонсорских решений, которые также могут диктовать, как будет выглядеть машина. Но я бы не стал этого исключать», — цитирует Брауна F1i.

