Хэмилтон: титул завтра? Крайне маловероятно, что будет так

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишн на Гран-при США Формулы-1.



«Команда проделала отличную работу. Трасса здесь очень сложная, гуляет ветер. Но мне нравится эта трасса, тут просто фантастически выступать, я люблю это. Гонка обещает стать отличной и вместе с тем сложной. Но я максимально хорошо готов.



Титул завтра? Крайне маловероятно, что будет так. Себастьян Феттель проделал отличную работу, чтобы поставить свою машину рядом с моей. Если он не допустит глупую ошибку, что маловероятно — он же четырёхкратный чемпион мира. Посмотрим, как всё будет», — приводит слова Хэмилтона BBC.