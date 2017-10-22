Хартли: не на сто процентов всё «собрал», но не могу быть слишком расстроен

Гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при США. Его напарник Даниил Квят стал 12-м.



«Всё было нормально. Мы знали, что в любом случае ждёт штраф, но я бы хотел оказаться чуть ближе. Процесс обучения продолжается, и я не на сто процентов всё „собрал“, но не могу быть слишком расстроен этим. Думаю, у нас есть хороший шанс отыграть несколько мест. Я бы хотел провести чистую гонку. Старт с конца решётки будет сложным, но мне хотелось бы отыграть несколько позиций», — заявил Хартли в интервью Sky Sports.