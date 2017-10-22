Ферстаппен: одна из худших квалификаций года для меня

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. По мнению голландца, ошибки в решающие моменты стоили ему шанса побороться с Себастьяном Феттелем за второе место. В любом случае, из-за штрафа за нарушение лимита на двигатели Ферстаппен будет стартовать с конца решётки.



«Я допустил ошибки в третьим сегменте — вот и всё. Я должен был быть с Себастьяном. Я недоволен собой, это одна из худших квалификаций года для меня. Завтра я попробую по крайней мере вернуться на шестую позицию», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.