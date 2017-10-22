Перес: на квалификацию сильно повлиял Магнуссен, он или «Хаас» часто ошибаются

Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес, ставший 10-м в квалификации Гран-при США, рассказал, что ему сильно помешал инцидент в Q1, когда его заблокировал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.



«Я невероятно расстроен. У меня был темп, чтобы стать сегодня по крайней мере восьмым. На мою квалификацию сильно повлиял Магнуссен, заблокировавший меня в первом сегменте. Пришлось использовать дополнительный комплект покрышек, что значило, что в Q3 я поеду лишь с одним комплектом. Это сильно мне навредило. Очевидно, Кевин не сделал это специально, но он или „Хаас“ очень часто ошибаются. Думаю, они должны прибавить в этом компоненте.



Не могу дождаться воскресенья. Я хочу максимально отыграться, потому что знаю, что сегодня моя машина оказалась не там, где должна», — приводит слова Переса FormulaSpy.