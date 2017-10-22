Стролл потеряет три позиции за блокировку Грожана

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов Гран-при США Формулы-1 за блокировку пилота «Хааса» Ромена Грожана в первом сегменте квалификации. Канадец пропускал другого пилота и в итоге сместился прямо на гоночную траекторию, где на большой скорости ехал Грожан. Французу пришлось объезжать «Уильямс» по обочине.



За блокировку Грожана Стролл получил наказание в виде потери трёх позиций на стартовой решётке и одного штрафного балла. Лэнс занял 15-е место в квалификации Гран-при США.



Ранее аналогичный штраф за блокировку Серхио Переса заработал Кевин Магнуссен.