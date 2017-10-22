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Стролл потеряет три позиции за блокировку Грожана

22 октября 2017, воскресенье. 02:28 Авто

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов Гран-при США Формулы-1 за блокировку пилота «Хааса» Ромена Грожана в первом сегменте квалификации. Канадец пропускал другого пилота и в итоге сместился прямо на гоночную траекторию, где на большой скорости ехал Грожан. Французу пришлось объезжать «Уильямс» по обочине.

За блокировку Грожана Стролл получил наказание в виде потери трёх позиций на стартовой решётке и одного штрафного балла. Лэнс занял 15-е место в квалификации Гран-при США.

Ранее аналогичный штраф за блокировку Серхио Переса заработал Кевин Магнуссен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Хаас Ф-1 Лэнс Стролл Ромен Грожан Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
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