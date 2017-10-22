Магнуссен: у меня нет никаких ответов, почему я был самым медленным на трассе

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что не знает, почему занял 20-е и последнее место в квалификации Гран-при США.



«Что-то было не так. Весь уик-энд ситуация не была идеальной, но тут вдруг у меня вообще не было сцепеления — я не имею представления, почему. У меня нет никаких ответов, почему я был самым медленным на трассе. Это очень разочаровывает. Было такое ощущение, что шины даже не новые — словно это использованный комплект. Он был новым, но ощущения были ужасными», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».