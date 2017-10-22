Грожан об инциденте со Строллом: повезло, что меня не развернуло на траве

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при США и инцидент с Лэнсом Стролом в первом сегменте. За блокировку канадец получил штраф от стюардов.



«Это был сложный уик-энд до квалификации. Я не проехал на „ультрасофте“ до неё. Вчера у нас сломалась одна из деталей, а сегодня меня развернуло в третьей практике до того, как я мог их попробовать. Инцидент со Строллом был неожиданным — и всё было почти на грани. Мне повезло, что на траве меня не развернуло, что стало бы катастрофой. Это было бы концом квалификации.



Мы прошли во второй сегмент, что было хорошо, и это был максимум со стороны машины. Мы очень сильно атаковали и сократили отставание с семи десятых до двух, но мы выступаем в этот уик-энд не очень хорошо. Думаю, это больше связано с шинами. Нам нужно с этим разобраться. Надеюсь, мы сможем показать болельщикам что-то особенное завтра», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».