Эггинтон: у Квята была очень чистая попытка, Хартли сделал шаг вперёд

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон подробно рассказал о квалификации Гран-при США, где Даниил Квят стал 12-м, а Брендон Хартли — 18-м.



«Сегодня был чуть сложнее, чем должно было, из-за проблемы на машине Даниила в третьей практике, но мы проделали достойную работу, чтобы он вернулся в ритм. Внесённые ночью изменения в настройки дали сегодня ожидаемую прибавку в скорости на обеих машинах.



Брендон сделал хороший шаг вперёд в плане работы на коротких сериях кругов в третьей практике, выжав больше из двух комплектов „ультрасофта“. Ещё один шаг вперёд был сделан в квалификации. Это было важно, потому что это была одна из тех областей, которую мы не могли полностью изучить в пятницу из-за ограниченного числа шин и дождевых условий.



Мы решили сделать три попытки в первом сегменте, и Даниил выжал больше всего из третьей попытки, пройдя в Q2. Прогресс Брендона тоже был хорошим. Если посмотреть на его попытки, то будет честно сказать, что если бы у него имелась ещё одна попытка в Q1, то он, вероятно, смог бы пробиться дальше. Финальная попытка Даниила во втором сегменте была очень чистой — в пределах десятой от максимума. С учётом штрафов Даниил будет стартовать выше своей квалификационной позиции, так что мы в борьбе и в хорошем положении, чтобы сразиться с нашими ближайшими соперниками. С учётом того, что наш темп на длинных сериях в пятницу был достойным, а техника работает в соответствии с ожиданиями, у нас есть возможность побороться за очки, если мы оптимально проведём гонку», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».