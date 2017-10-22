Райкконен: мог выжать из болида больше

Пилот «Феррари» Кими Райкконен остался не удовлетворён результатами квалификации Гран-при США, по итогам которой финн занял пятую строчку протокола.



«В квалификации машина чувствовала себя лучше, чем на практиках. В пятницу после тренировок мы внесли изменения в настройки, и в квалификации я гораздо лучше чувствовал машину. Старались сделать максимум возможного, но пятое место оказалось нашим потолком.



Я мог выжать из болида больше, но на некоторых местах трассы было трудно сделать всё правильно. У меня были проблемы с тем, чтобы правильно пройти все повороты — на некоторых кругах это удавалось, а на некоторых — нет. Неплохая квалификация, но она могла сложиться лучшим образом, так что я не удовлетворён результатом. На старте будет непросто, постараюсь хорошо уйти в гонку. Посмотрим, что получится сделать в первом повороте», — цитирует Райкконена пресс-служба «Феррари».