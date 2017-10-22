Хюлькенберг: в гонке есть шанс отыграться

Пилот «Рено»Нико Хюлькенберг объяснил неучастие во втором сегменте квалификации Гран-при США желанием команды сохранить свежий комплект шин.



«Я потеряю 20 позиций на старте гонки из-за штрафа, так что независимо от позиции по итогам квалификации стартовать придётся из конца гонки. Мы решили сохранить свежий комплект шин, обеспечив себе альтернативу в выборе тактики на гонку, поэтому отказались от участия во втором сегменте квалификации. Машина конкурентоспособна, одна попытка в первом сегменте позволила мне уверенно попасть в десятку. На трассе в Остине есть возможность для обгона, так что завтра есть шанс отыграться. Надеюсь на увлекательную борьбу в воскресенье», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».