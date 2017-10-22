Стартовая решётка Гран-при США

Шесть гонщиков получили штрафы в виде потери позиций на Гран-при США, поэтому стартовая решётка разительно отличается от результатов квалификации. Четыре пилота получили штрафы за замену элементов силовой установки -Брендон Хартли потеряет 25 мест, Нико Хюлькенберг — 20, Макс Ферстаппен — 15 и Стоффель Вандорн — 5 позиций. Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл получили штраф в три позиции за блокировку соперников по ходу квалификации. «Чемпионат» представляет вашему вниманию порядок, в котором пилоты уйдут в бой в гонке Гран-при США. В скобках указан результат квалификации.



Формула-1. Гран-при США. Стартовое поле

1 (1). Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)

2 (2.) Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari)

3 (3.) Валттери Боттас (Mercedes AMG F1)

4 (4.) Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)

5 (5.) Кими Райкконен (Scuderia Ferrari)

6 (7.) Эстебан Окон (Force India)

7 (8.) Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1)

8 (9.) Фернандо Алонсо (McLaren)

9 (10.) Серхио Перес (Force India)

10 (11.) Фелипе Масса (Williams)

11 (12.) Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)

12 (14.) Ромен Грожан (Haas)

13 (16.) Маркус Эрикссон (Sauber)

14 (13.) Стоффель Вандорн (McLaren)

15 (19.) Паскаль Верляйн (Sauber)

16 (17.) Лэнс Стролл (Williams)

17 (6.) Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

18 (20.) Кевин Магнуссен (Haas)

19 (15.) Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1)

20 (18.) Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso).