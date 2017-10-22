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Стартовая решётка Гран-при США

22 октября 2017, воскресенье. 07:40 Авто

Шесть гонщиков получили штрафы в виде потери позиций на Гран-при США, поэтому стартовая решётка разительно отличается от результатов квалификации. Четыре пилота получили штрафы за замену элементов силовой установки -Брендон Хартли потеряет 25 мест, Нико Хюлькенберг — 20, Макс Ферстаппен — 15 и Стоффель Вандорн — 5 позиций. Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл получили штраф в три позиции за блокировку соперников по ходу квалификации. «Чемпионат» представляет вашему вниманию порядок, в котором пилоты уйдут в бой в гонке Гран-при США. В скобках указан результат квалификации.

Формула-1. Гран-при США. Стартовое поле
1 (1). Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)
2 (2.) Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari)
3 (3.) Валттери Боттас (Mercedes AMG F1)
4 (4.) Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)
5 (5.) Кими Райкконен (Scuderia Ferrari)
6 (7.) Эстебан Окон (Force India)
7 (8.) Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1)
8 (9.) Фернандо Алонсо (McLaren)
9 (10.) Серхио Перес (Force India)
10 (11.) Фелипе Масса (Williams)
11 (12.) Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)
12 (14.) Ромен Грожан (Haas)
13 (16.) Маркус Эрикссон (Sauber)
14 (13.) Стоффель Вандорн (McLaren)
15 (19.) Паскаль Верляйн (Sauber)
16 (17.) Лэнс Стролл (Williams)
17 (6.) Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
18 (20.) Кевин Магнуссен (Haas)
19 (15.) Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1)
20 (18.) Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
22 октября 2017, воскресенье
07:40 Стартовая решётка Гран-при США
07:04 Хюлькенберг: в гонке есть шанс отыграться
06:50 Окон: чувствовал себя не лучшим образом
06:46 Хорнер: Риккардо добился максимума возможного
06:40 Риккардо: в квалификации очень мешал ветер
06:34 Райкконен: мог выжать из болида больше
02:56 Эггинтон: у Квята была очень чистая попытка, Хартли сделал шаг вперёд
02:48 Квят: инженеры проделали фантастическую работу, я очень доволен
02:40 Грожан об инциденте со Строллом: повезло, что меня не развернуло на траве
02:34 Магнуссен: у меня нет никаких ответов, почему я был самым медленным на трассе
02:28 Стролл потеряет три позиции за блокировку Грожана
02:23 Хорнер: если Риккардо уйдёт в «Мерседес» или «Феррари», станет пилотом номер два
02:08 Перес: на квалификацию сильно повлиял Магнуссен, он или «Хаас» часто ошибаются
02:02 Магнуссен получил штраф от стюардов за блокировку Переса
01:59 Алонсо: в следующем году Сайнсу будет сложно, «Макларен» будет впереди
01:45 Сайнс: я получил большое наслаждение. Легко не было
01:40 Ферстаппен: одна из худших квалификаций года для меня
01:36 Боттас: определённо я разочарован
01:33 Магнуссен: я помешал кругу Переса и ожидаю наказания
01:30 Хартли: не на сто процентов всё «собрал», но не могу быть слишком расстроен
01:26 Феттель: когда было действительно важно, я сделал всё правильно
01:22 Хэмилтон: титул завтра? Крайне маловероятно, что будет так
01:07 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 12-й
00:51 «Макларен» может вернуть оранжевую ливрею болида в 2018 году
21 октября 2017, суббота
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21:50 Вильнёв — о Квяте: в Формуле-1 нет места слабым
20:57 Ферстаппен потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при США
20:30 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Онлайн-трансляция
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18:01 Квят: краткосрочные перспективы с «Ред Булл» мне неинтересны
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