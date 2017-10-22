Маркес оторвался от Довициозо в общем зачёте на 33 очка

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес укрепил лидерство в общем зачёте нынешнего сезона после победы в гонке на Гран-при Австралии. Теперь в активе испанца 269 очков. Основной конкурент Маркеса, Андреа Довициозо, провёл неудачную гонку и практически лишился шансов на титул — 236 очков.
Валентино Росси после этапа в Австралии вышел на четвёртое место в общем зачёте.
MotoGP. Общий зачёт.
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 269
2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 236
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 219
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 188
5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 174
6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 138
7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 117
8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 111
9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 103
10. Йонас Фольгер (Yamaha) — 84.