Маркес оторвался от Довициозо в общем зачёте на 33 очка

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес укрепил лидерство в общем зачёте нынешнего сезона после победы в гонке на Гран-при Австралии. Теперь в активе испанца 269 очков. Основной конкурент Маркеса, Андреа Довициозо, провёл неудачную гонку и практически лишился шансов на титул — 236 очков.

Валентино Росси после этапа в Австралии вышел на четвёртое место в общем зачёте.

MotoGP. Общий зачёт.

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 269

2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 236

3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 219

4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 188

5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 174

6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 138

7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 117

8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 111

9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 103

10. Йонас Фольгер (Yamaha) — 84.