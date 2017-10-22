Хэмилтон: следующие несколько лет буду рад портить жизнь «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что является фанатом бренда «Феррари», вместе с тем заявив, что до тех пор, пока Скудерия является его конкурентом, он будет стараться усложнять жизнь итальянской команде.

«Я фанат этой компании и этого бренда. Для любого пилота было бы честью сесть за руль болида „Феррари“. Но у меня не было такого варианта. Если бы они хотели видеть меня в команде, они бы сделали какой-то подход. Я хочу работать с людьми, которые хотят видеть меня в команде. Если у них нет такого желания, то это не проблема. Я буду рад портить жизнь „Феррари“ на протяжении следующих нескольких лет.

Феттель продлил соглашение с «Феррари», потому в ближайшие три года моей целью и целью «Мерседеса» будет максимально усложнить жизнь «Феррари» и лишить их счастья», — приводит слова британца F1Fanatic.