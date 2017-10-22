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Прост: «Ред Булл» не делал никаких предложений Буэми

22 октября 2017, воскресенье. 11:43 Авто

Ален Прост, босс команды Формулы-E Renault DAMS, рассказал, что руководство «Ред Булл» не обращалось к его команде по поводу возможности участия пилота Себастьена Буэми в Гран-при США в составе «Торо Россо». При этом слухи не раз связывали швейцарца с командой из Фаэнцы.

«Себастьен звонил мне, и я сказал ему, что не возникнет никаких проблем, если ему предложат выступить в США. Но я сказал ему, что речь не идёт о следующем годе, потому что мы не можем отпустить пилота за месяц до старта сезона.

На самом деле, нам не было сделано никаких официальных предложений. Буэми просто позвонил мне и спросил: «Если мне поступит предложение выступить в Остине, смогу ли я это сделать». Я ответил положительно, но напомнил ему о следующем сезоне. По факту ему не поступало никаких предложений», — приводит слова Проста Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Ален Прост Себастьен Буэми
Новости. Авто
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