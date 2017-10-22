Риккардо — о возможном переходе в «Мерседес»: хотел бы бросить вызов Хэмилтону

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, как видит свои перспективы в нынешней команде, а также дал понять, что был бы не против попробовать свои силы в одной команде с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Я всегда говорил о „Феррари“, но у меня сложилось впечатление, что эта тема подогревается СМИ и болельщиками, а не интересом со стороны команды. Если же я буду вести переговоры с другой командой, то первое, что я буду просить — равные условия с напарником по команде. Если мне предложат контракт и скажут, что я должен буду помогать партнёру, то я не стану подписывать соглашение.

В целом же у меня были шансы с Феттелем, есть шансы в борьбе с Максом. Пока Хэмилтон находится на пике своих возможностей, мне бы хотелось бросить ему вызов и посмотреть, чем это закончится», — приводит слова австралийца Nextgen-Auto.