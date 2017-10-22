Масса: Хэмилтон пилот уровня Сенны и Михаэля Шумахера

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился мыслями относительно возможного завоевания четвёртого титула чемпиона мира пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. По словам бразильца, британца уже сейчас можно назвать одним из самых великих пилотов в истории Формулы-1.

«Льюис, определённо, один из величайших пилотов в истории Формулы-1. Он на одном уровне с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной», — цитирует Массу F1Today.

Отметим, что Хэмилтон, при определённых раскладах, может завоевать четвёртый титул в карьере уже на Гран-при США.