Боттас объяснил большое отставание от Хэмилтона в квалификации ГП США

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал ход квалификации Гран-при США, посетовав на проблемы в работе системы тормозов.

«Я испытывал проблемы с тормозами. В последнем секторе это ощущалось сильнее. По каким-то причинам по сравнению с третьей практикой всё стало сложнее. Плохо работала модуляция тормозов, были блокировки. Остро я сталкивался с этим в самых длинных поворотах трассы — 13-м и 15-м.

Иногда мне удавалось проходить их нормально, но даже в таком случае я сильно уступал в скорости Льюису. Я разочарован, потому как был близок к нему. На протяжении уик-энда мы сделали большие изменения с точки зрения настроек. Машина стала быстрее, но, по крайней мере, мне управлять ею стало сложнее", — приводит слова финна Autosport.