Обновления болида «Макларена» вселяют в Алонсо оптимизм относительно сезона-2018

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что новинки, привезённые командой на этап в США, отлично себя показали и это вселяет оптимизм относительно сезона-2018.



«Новое крыло отлично себя проявило. Это определённо шаг вперёд. Мы привозим обновления каждую гонку, в Остин мы привезли новые передние части болида. Они сработали так, как мы и ожидали, это очень хорошие новости для следующего сезона.



Всё, что проходит испытания в аэродинамической трубе, сразу же попадает на машину, и это работает. Учитывая разработки на следующий сезон, можно сказать, что мы работаем в верном направлении», — цитирует Алонсо Motorsport.