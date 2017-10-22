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Обновления болида «Макларена» вселяют в Алонсо оптимизм относительно сезона-2018

22 октября 2017, воскресенье. 21:36 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что новинки, привезённые командой на этап в США, отлично себя показали и это вселяет оптимизм относительно сезона-2018.

«Новое крыло отлично себя проявило. Это определённо шаг вперёд. Мы привозим обновления каждую гонку, в Остин мы привезли новые передние части болида. Они сработали так, как мы и ожидали, это очень хорошие новости для следующего сезона.

Всё, что проходит испытания в аэродинамической трубе, сразу же попадает на машину, и это работает. Учитывая разработки на следующий сезон, можно сказать, что мы работаем в верном направлении», — цитирует Алонсо Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
22 октября 2017, воскресенье
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