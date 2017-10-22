Маркьонне опроверг слухи об увольнении Арривабене

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне опроверг слухи о возможном увольнении Маурицио Арривабене с должности руководителя команды по окончанию сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что Арривабене будет заменён наМаттиа Бинотто, технического директора команды.



«В процесс вовлечены оба — как Бинотто, так и Арривабене. Я не могу сказать, кто из них для нас важнее. Они оба активно участвуют в нашем обсуждении работы. Технически, я тоже — поскольку я председатель. Именно так мы будем решать проблемы. Наша цель — победы, и это зависит не от одной персоны. Вопрос в процедурах, но мы уже разбираемся с этим», — цитирует Маркьонне Sky Sports.