Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал ФИА за штраф сына

Отец Макса Ферстаппена Йос подверг жёсткой критике Международную автомобильную федерацию и её стюардов на Гран-при США Формулы-1. Ферстаппен-старший не согласен с решением стюардов оштрафовать Макса на пять секунд за обгон Кими Райкконена за пределами трассы. Из-за штрафа Ферстаппен потерял подиум после старта с 16-й позиции.

«Это дерьмо. Простите меня, но это отстой. Позор тебе, ФИА. Очевидно, Формула-1 не знает, что такое гонки», — написал Ферстаппен-старший в своём твиттер-аккаунте.



Далее голландец разметил популярную в интернете картинку, где FIA была расшифрована как «Ferrari International Assistance» — «Международная помощь „Феррари“».