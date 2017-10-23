Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 66 очков, «Мерседес» выиграл КК

Пилот «Мерседеса»Льюис Хэмилтон упрочил свой отрыв от гонщика «Феррари»Себастьяна Феттеля в личном зачёте чемпионата мира до 66 очков. Завоевав победу на Гран-при США, Хэмилтон завоевал 25 очков против 18 у Феттеля за второе место. До конца чемпионата осталось три этапа, в личном зачёте максимально возможно набрать 75 баллов.



В Кубке Конструкторов определился победитель сезона-2017 — «Мерседес» на Гран-при США набрал 35 очков против 33 у «Феррари», отрыв составляет 145 очков, максимально возможно набрать только 129 баллов.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 331.

2. Себастьян Феттель («Феррари») – 265.

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 244.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 192.

5. Кими Райкконен («Феррари») – 160.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 126.

7. Серхио Перес («Форс Индия») – 86.

8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 73.

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»/«Рено») – 54.

10. Фелипе Масса («Уильямс») – 36.

11. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.

12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 32.

13. Ромен Грожан («Хаас») – 28.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15.

15. Стоффель Вандорн («Макларен») – 13..

16. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.

17. Джолион Палмер («Рено») – 8.

18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.

19. Даниил Квят («Торо Россо») – 5.

20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 0.

21. Антонио Джовинацци («Заубер») — 0.

22. Пьер Гасли («Торо Россо») — 0.

23. Брендон Хартли («Торо Россо») — 0.



Формула-1. Кубок Конструкторов



1. «Мерседес» — 540.

2. «Феррари» — 395.

3. «Ред Булл» — 303.

4. «Форс Индия» — 147.

5. «Уильямс» — 66.

6. «Торо Россо» — 52.

7. «Хаас» — 43.

8. «Рено» — 42.

9. «Макларен» — 23.

10. «Заубер» — 5.