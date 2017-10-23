Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 66 очков, «Мерседес» выиграл КК

Пилот «Мерседеса»Льюис Хэмилтон упрочил свой отрыв от гонщика «Феррари»Себастьяна Феттеля в личном зачёте чемпионата мира до 66 очков. Завоевав победу на Гран-при США, Хэмилтон завоевал 25 очков против 18 у Феттеля за второе место. До конца чемпионата осталось три этапа, в личном зачёте максимально возможно набрать 75 баллов.
В Кубке Конструкторов определился победитель сезона-2017 — «Мерседес» на Гран-при США набрал 35 очков против 33 у «Феррари», отрыв составляет 145 очков, максимально возможно набрать только 129 баллов.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 331.
2. Себастьян Феттель («Феррари») – 265.
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 244.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 192.
5. Кими Райкконен («Феррари») – 160.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 126.
7. Серхио Перес («Форс Индия») – 86.
8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 73.
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»/«Рено») – 54.
10. Фелипе Масса («Уильямс») – 36.
11. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.
12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 32.
13. Ромен Грожан («Хаас») – 28.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15.
15. Стоффель Вандорн («Макларен») – 13..
16. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.
17. Джолион Палмер («Рено») – 8.
18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.
19. Даниил Квят («Торо Россо») – 5.
20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 0.
21. Антонио Джовинацци («Заубер») — 0.
22. Пьер Гасли («Торо Россо») — 0.
23. Брендон Хартли («Торо Россо») — 0.
Формула-1. Кубок Конструкторов
1. «Мерседес» — 540.
2. «Феррари» — 395.
3. «Ред Булл» — 303.
4. «Форс Индия» — 147.
5. «Уильямс» — 66.
6. «Торо Россо» — 52.
7. «Хаас» — 43.
8. «Рено» — 42.
9. «Макларен» — 23.
10. «Заубер» — 5.