Райкконен: под конец гонки мне пришлось сбросить скорость

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что на последних кругах ему пришлось сбросить скорость из-за необходимости экономить топливо. Райкконен пересёк линию финиша на четвёртой позиции, пропустив вперёд Макса Ферстаппена на последнем круге, однако стюарды наказали голландца прибавкой пяти секунд к времени гонки, и вернули третье место Райкконену.



«Сразу после гонки я был расстроен, думал, что занял только четвёртую позицию. Затем у Макса Ферстаппена возникли проблемы. Гонка прошла отлично, я остался доволен поведением машины на дистании, но под конец мне пришлось сбросить скорость, поскольку нужно было экономить топливо», — рассказал Райкконен во время интервью на подиуме.