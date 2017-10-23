Хэмилтон: не ожидал, что мой темп сегодня будет выше, чем у Себастьяна

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при США, после которой он стал ещё ближе к чемпионству.

«Восхитительные ощущения. Я люблю эту трассу, думаю, теперь это моя любимая трасса. Большие поздравления команде, они так упорно работали, все парни на базе. Они были лучшей командой в этом году. Это был потрясающий год до сих пор. Я не ожидал, чтоб мой темп сегодня будет выше, чем у Себастьяна, однако ощущения от машины были фантастическими. Впереди ещё три гонки — ещё три раза можно выиграть. Вперёд, ребята», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.