Алонсо: в последних нескольких гонках потеряли 20 или 30 очков

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал сход на Гран-при США из-за проблем с мотором и признался, что ему не понравилась церемония представления пилотов перед гонкой.



«Это разочаровывает, потому что в этой гонке никто ничего нам не дал. То, что мы ехали седьмыми, не было подарком. Мы боролись за это, провели хорошую квалификацию, хорошо стартовали и боролись в гонке. Мы шли седьмыми, потому что были седьмыми по скорости. Мы потеряли эту возможность. В последних нескольких гонках мы потеряли 20 или 30 очков. Мы будем стартовать последними в Мехико. Это сложно. В каком-то смысле это было похоже на „Инди-500“. Единственное, что было непохоже, это представление пилотов, которое являлось плохой копией», — заявил Алонсо в интервью BBC.