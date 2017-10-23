Хорнер: невероятно жёстко давать Максу наказание

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласился со стюардами Гран-при США, оштрафовавшими Макса Ферстаппена за обгон Кими Райкконена по обочине.

«Машины ехали за пределами трассы ведь день, и никаких штрафов вообще не было, так что я думаю, что невероятно жёстко давать Максу наказание за это. На мой взгляд, это были честные, жёсткие гонки, и я думаю, что стюарды неправильно рассудили, приняв такое решение. Мы видели машины за пределами трассы весь уик-энд, так что наказывать его в такой момент неправильно», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.