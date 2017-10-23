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Справедливо ли оштрафовали Макса Ферстаппена?

23 октября 2017, понедельник. 00:55 Авто

Раздел «Автоспорт» запустил новый опрос для читателей «Чемпионата». Предлагаем вам ответить на вопрос, правильно ли стюарды Гран-при США решили оштрафовать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон по обочине пилота «Феррари» Кими Райкконена. Голландец получил от судей пятисекундный штраф и потерял место на подиуме, отдав финну третью позицию. Сам Ферстаппен с решением стюардов не согласился, обвинив их в непоследовательности.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Правильно ли наказали Ферстаппена за обгон Райкконена?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Феррари Кими Райкконен Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
23 октября 2017, понедельник
02:19 Лауда — о штрафе Ферстаппена: худшее решение, которое я когда-либо видел
02:06 Боттас: я не мог достаточно беречь шины, и темп упал
02:02 Масса: синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину и стать восьмым
01:56 Хэмилтон: был удивлён, что Феттель не защищался сильнее
01:43 Эггинтон: Квят не мог ответить на атаку Массы из-за проблемы с батареей
01:41 Хартли: надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт
01:34 Квят: без сомнений, моя лучшая гонка сезона!
01:32 Лауда про штраф Ферстаппена: трудно представить более глупое решение
01:28 Элиссон: победа «Мерседеса» в КК одна из самых эпичных за последние годы
01:21 Райкконен: думал, что достаточно прикрывался от Макса в том повороте
01:12 Вольф: Хэмилтон не допускает ошибок с самого лета
01:09 Стюарды Гран-при США: Ферстаппен покинул трассу не менее чем на полметра
01:07 Ди Реста про штраф Ферстаппена: было принято правильное решение
00:56 В «Ред Булл» обвиняют конкретного стюарда
00:55 Справедливо ли оштрафовали Макса Ферстаппена?
00:42 Хорнер: невероятно жёстко давать Максу наказание
00:38 Ферстаппен: такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт
00:32 Феттель: должны признать, что в гонке не могли ехать со скоростью «Мерседеса»
00:26 Алонсо: в последних нескольких гонках потеряли 20 или 30 очков
00:22 Хэмилтон: не ожидал, что мой темп сегодня будет выше, чем у Себастьяна
00:21 Райкконен: под конец гонки мне пришлось сбросить скорость
00:11 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 66 очков, «Мерседес» выиграл КК
00:08 Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал ФИА за штраф сына
22 октября 2017, воскресенье
23:57 Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
23:45 Хэмилтон выиграл Гран-при США, «Мерседес» — Кубок Конструкторов, Квят — 10-й
23:00 Маркьонне опроверг слухи об увольнении Арривабене
21:36 Обновления болида «Макларена» вселяют в Алонсо оптимизм относительно сезона-2018
20:44 Вандорн потеряет ещё 25 мест на старте Гран-при США
20:07 Уэббер: Хартли — очень целеустремлённый парень
19:45 Маркес: борьба на Гран-при Австралии была как в Moto3
18:48 Абитебуль:«Мерседес» применяет агрессивные меры для сохранения своих сотрудников
18:00 Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:00
17:41 Источник: руководство Формулы-1 хочет переименовать систему «гало»
17:12 Сайнс: стать гонщиком заводской команды в 23 года — фантастический сценарий
16:54 Боттас объяснил большое отставание от Хэмилтона в квалификации ГП США
15:27 В «Уильямсе» не исключают появления в команде Верляйна
14:10 Сайнс: благодарен Марко за то, что в 2013 году он выбрал Квята
13:49 Масса: Хэмилтон пилот уровня Сенны и Михаэля Шумахера
13:31 Вандорн: не мог найти правильный баланс и собрать всё воедино
12:32 Риккардо — о возможном переходе в «Мерседес»: хотел бы бросить вызов Хэмилтону
12:12 Хэмилтон побил ещё один рекорд Шумахера
11:43 Прост: «Ред Булл» не делал никаких предложений Буэми
11:17 Алонсо: рад, что Хэмилтон завоюет четвёртый титул
10:21 Хэмилтон: следующие несколько лет буду рад портить жизнь «Феррари»
09:19 Маркес оторвался от Довициозо в общем зачёте на 33 очка
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