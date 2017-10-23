Справедливо ли оштрафовали Макса Ферстаппена?

Раздел «Автоспорт» запустил новый опрос для читателей «Чемпионата». Предлагаем вам ответить на вопрос, правильно ли стюарды Гран-при США решили оштрафовать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон по обочине пилота «Феррари» Кими Райкконена. Голландец получил от судей пятисекундный штраф и потерял место на подиуме, отдав финну третью позицию. Сам Ферстаппен с решением стюардов не согласился, обвинив их в непоследовательности.

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Правильно ли наказали Ферстаппена за обгон Райкконена?