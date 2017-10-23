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Ди Реста про штраф Ферстаппена: было принято правильное решение

23 октября 2017, понедельник. 01:07 Авто

Резервный гонщик «Уильямса» и телеэксперт Пол ди Реста высказал мнение, что стюарды Гран-при США справедливо наказали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон представителя «Феррари» Кими Райкконена по обочине. Сам голландец и его команда раскритиковали ФИА за данное решение.

«Кими сделал равно то, что было необходимо, чтобы Макс не мог обойти его по внутреннему радиусу. Кими был на гоночной траектории. Это была отличная гонка со стороны Макса, но я думаю, что было принято правильное решение», — заявил ди Реста в эфире Sky Sports.

Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал ФИА за штраф сына
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Феррари Кими Райкконен Макс Ферстаппен Пол ди Реста Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
23 октября 2017, понедельник
02:19 Лауда — о штрафе Ферстаппена: худшее решение, которое я когда-либо видел
02:06 Боттас: я не мог достаточно беречь шины, и темп упал
02:02 Масса: синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину и стать восьмым
01:56 Хэмилтон: был удивлён, что Феттель не защищался сильнее
01:43 Эггинтон: Квят не мог ответить на атаку Массы из-за проблемы с батареей
01:41 Хартли: надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт
01:34 Квят: без сомнений, моя лучшая гонка сезона!
01:32 Лауда про штраф Ферстаппена: трудно представить более глупое решение
01:28 Элиссон: победа «Мерседеса» в КК одна из самых эпичных за последние годы
01:21 Райкконен: думал, что достаточно прикрывался от Макса в том повороте
01:12 Вольф: Хэмилтон не допускает ошибок с самого лета
01:09 Стюарды Гран-при США: Ферстаппен покинул трассу не менее чем на полметра
01:07 Ди Реста про штраф Ферстаппена: было принято правильное решение
00:56 В «Ред Булл» обвиняют конкретного стюарда
00:55 Справедливо ли оштрафовали Макса Ферстаппена?
00:42 Хорнер: невероятно жёстко давать Максу наказание
00:38 Ферстаппен: такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт
00:32 Феттель: должны признать, что в гонке не могли ехать со скоростью «Мерседеса»
00:26 Алонсо: в последних нескольких гонках потеряли 20 или 30 очков
00:22 Хэмилтон: не ожидал, что мой темп сегодня будет выше, чем у Себастьяна
00:21 Райкконен: под конец гонки мне пришлось сбросить скорость
00:11 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 66 очков, «Мерседес» выиграл КК
00:08 Йос Ферстаппен жёстко раскритиковал ФИА за штраф сына
22 октября 2017, воскресенье
23:57 Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
23:45 Хэмилтон выиграл Гран-при США, «Мерседес» — Кубок Конструкторов, Квят — 10-й
23:00 Маркьонне опроверг слухи об увольнении Арривабене
21:36 Обновления болида «Макларена» вселяют в Алонсо оптимизм относительно сезона-2018
20:44 Вандорн потеряет ещё 25 мест на старте Гран-при США
20:07 Уэббер: Хартли — очень целеустремлённый парень
19:45 Маркес: борьба на Гран-при Австралии была как в Moto3
18:48 Абитебуль:«Мерседес» применяет агрессивные меры для сохранения своих сотрудников
18:00 Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:00
17:41 Источник: руководство Формулы-1 хочет переименовать систему «гало»
17:12 Сайнс: стать гонщиком заводской команды в 23 года — фантастический сценарий
16:54 Боттас объяснил большое отставание от Хэмилтона в квалификации ГП США
15:27 В «Уильямсе» не исключают появления в команде Верляйна
14:10 Сайнс: благодарен Марко за то, что в 2013 году он выбрал Квята
13:49 Масса: Хэмилтон пилот уровня Сенны и Михаэля Шумахера
13:31 Вандорн: не мог найти правильный баланс и собрать всё воедино
12:32 Риккардо — о возможном переходе в «Мерседес»: хотел бы бросить вызов Хэмилтону
12:12 Хэмилтон побил ещё один рекорд Шумахера
11:43 Прост: «Ред Булл» не делал никаких предложений Буэми
11:17 Алонсо: рад, что Хэмилтон завоюет четвёртый титул
10:21 Хэмилтон: следующие несколько лет буду рад портить жизнь «Феррари»
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