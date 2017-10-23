Ди Реста про штраф Ферстаппена: было принято правильное решение

Резервный гонщик «Уильямса» и телеэксперт Пол ди Реста высказал мнение, что стюарды Гран-при США справедливо наказали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон представителя «Феррари» Кими Райкконена по обочине. Сам голландец и его команда раскритиковали ФИА за данное решение.

«Кими сделал равно то, что было необходимо, чтобы Макс не мог обойти его по внутреннему радиусу. Кими был на гоночной траектории. Это была отличная гонка со стороны Макса, но я думаю, что было принято правильное решение», — заявил ди Реста в эфире Sky Sports.