Стюарды Гран-при США: Ферстаппен покинул трассу не менее чем на полметра

Наказание Макса Ферстаппена стало одной из самых обсуждаемых тем после финиша Гран-при США. ФИА выпустила официальный документ, согласно которому стюарды принимали решение, основываясь на статье 27.3 правил ФИА. По заявлению стюардов можно понять, что ключевым фактором в принятии решения о наказании Макса стало то, что он покинул трассу всеми четырьмя колёсами не менее чем на полметра. Помимо штрафа в пять секунд ко времени на финише, голландец получил один штрафной балл (теперь на счету Ферстаппена их четыре).



«Гоночные комиссары просмотрели видеозаписи инцидента и пришли к выводу, что машина под номером 33 (Макс Ферстаппен) покинула трек всеми четырьмя колёсами не менее, чем на полметра и опередила машину под номером 7 (Кими Райкконена). Пилот за счёт своего манёвра получил незаконное преимущество», — гласит официальное заявление ФИА.