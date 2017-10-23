Вольф: Хэмилтон не допускает ошибок с самого лета

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу пилота команды Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при США. По его словам, британец, на данный момент, является лучшим пилотом Формулы-1, который действует безошибочно с лета.

«Я так счастлив. Сотрудники команды сделали великолепную работу, принося себя в жертву 24 часа в сутки. На данный момент Льюис лучший в своем деле. С самого лета он не допускает ошибок. Будучи очень быстрым в квалификации он проделал отличную работу с шинами в гонке.

Но скорость и надёжность машине придала целая группа людей, Льюис же выступил в роли прекрасного исполнителя. Стратегия сегодня была не совсем ясна и нам не хватало данных. «Феррари» бы, возможно, отыграли гораздо больше, если бы гонка на «софте» прошла до конца.

В год когда ты конкурентоспособен, всё должно сложиться воедино. Требуется правильная трудовая этика, нужные ресурсы и правильное мышление. Следует придерживаться своих слов и ценностей. Возможно, в какой-то мере нам помогла гонка в Венгрии", — приводит слова Вольфа Sky Sports.