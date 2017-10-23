Лауда про штраф Ферстаппена: трудно представить более глупое решение

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что стюарды Гран-при США несправедливо наказали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон представителя «Феррари» Кими Райкконена по обочине. Из-за этого наказания голландец потерял место на подиуме. Сам Ферстаппен раскритиковал ФИА за данное решение.

«Стюардам не стоит вмешиваться в подобные ситуации. Это был обычный обгон. Трудно представить более глупое решение. Макс заслужил подиум», — приводит слова Лауды Planet F1.