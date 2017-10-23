Эггинтон: Квят не мог ответить на атаку Массы из-за проблемы с батареей

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при США, где Даниил Квят финишировал 10-м, а Брендон Хартли — 14-м.



«В сегодняшней гонке были смешанные эмоции. Если говорить о позитиве, то мы набрали очко усилиями Даниила, а Брендон провёл солидный Гран-при. Если же о негативе, то, к сожалению, и „Уильямс“, и „Рено“ отыграли у нас очки в Кубке конструкторов. В гонке стратегия для обеих машин сработала именно так, как предсказывалось. Мы ожидали трафик для Брендона, а потому были готовы провести более ранний пит-стоп, чтобы по возможности выпустить его на свободную трассу. Однако, сделав это с целью не терять время с Эрикссоном, мы оказались ограничены в возможностях, чтобы „перепрыгнуть“ Стролла — и не смогли сделать это. Однако Брендон должен быть доволен своей гонкой, ведь он ехал стабильно и выполнил всё, что мы просили. Без сомнений, он получил ценный опыт и лучше понял нашу машину. Хорошая работа!



Даниил провёл гонку в плотной борьбе с Массой, Сайнсом и обеими „Форс Индия“. Он ехал девятым до последних кругов, когда Масса на более свежих шинах не сократил отставание. Затем он перевёл свой мотор в атакующий режим, когда оказался в зоне DRS, и совершил обгон. К сожалению, мы не могли на это ответить из-за возможной проблемы с батареей — так что мы были ограничены в использовании энергии. Борьба в середине пелотона остаётся плотной. Для нас всё ещё „в игре“, и мы продолжим делать всё, что можем, чтобы сражаться с другими середняками в оставшихся гонках, стремясь выполнить наши задачи на сезон», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».