Хэмилтон: был удивлён, что Феттель не защищался сильнее

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от борьбы с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем в ходе гонки на Гран-при США. Британец выразил удивлением тем, что Феттель защищал лидерство недостаточно активно.

«Одна из самых весёлых гонок, которые я провёл за последние годы. У меня был не лучший старт, в то время как Феттель начал здорово, но я не переживал из-за этого, так как знал, что могу здесь обгонять.

Было здорово, что у нас получилась такая битва. Что мы шли нога в ногу, использовали DRS. Это было похоже на гонку в Остине в 2012 году, когда Себ был впереди и хотелось настоящей битвы. Это было то, чего я ждал и чем наслаждался больше всего. Меня немного удивило то, что Феттель не защищался сильнее, но всё было справедливо и честно", — приводит слова Хэмилтона Autosport.