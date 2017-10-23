Боттас: я не мог достаточно беречь шины, и темп упал

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал пятый результат на Гран-при США, посетовав на проблемы с износом покрышек.



«Думаю, всю гонку где-то до последних 20 кругов всё было в порядке, темп выглядел хорошим. Но был длинный отрезок на „софте“, и на последних десяти кругах темп просто немного упал. Парни, переключившиеся на тактику с двумя пит-стопами, имели преимущество в этот момент. Я делал всё, чтобы обороняться, но было слишком поздно. Затем нам пришлось совершить пит-стоп. Проблема была во втором отрезке, нам нужно было сильно работать, чтобы шины продержались до конца, но впереди меня был Себастьян, а Кими всё время создавал давление, так что я не мог достаточно беречь шины», — приводит слова Боттаса портал Crash.