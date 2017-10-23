Лауда — о штрафе Ферстаппена: худшее решение, которое я когда-либо видел

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда поделился мнением относительно инцидента в конце гонки Гран-при США, который привёл к штрафу Макса Ферстаппена, что лишило его места на подиуме.

«Это худшее решение, которое я когда-либо видел. Он не сделал ничего плохого, мы гонщики и мы гоняемся не на обычных дорогах. Глупо разрушать спорт такими решениями. В прошлом году при участии Чарли Уайтинга и Жана Тодта было принято решение о том, что стюарды не будут вмешиваться в эпизоды, которые не представляют опасности.

Нам следует снова это обсудить, так как это зашло слишком далеко. Макс совершил обычный обгон, и в это не следовало вмешиваться. Уайтинг постоянно говорит о том, что не следует ехать за белой линией, но почему этого не делать, если это возможно? Если это запрещено, то пусть возводят стены. Всё было согласовано в прошлом году, а теперь мы видим такое решение. Это совершенно неправильно", — приводит слова Лауды Motorsport.