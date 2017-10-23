Труэкс выиграл гонку NASCAR в Канзасе

В Канзасе завершилась очередная гонка серии NASCAR. Победу в ней одержал Мартин Труэкс. Этот успех стал для него уже седьмым в сезоне. Второе место досталось Курту Бушу, третьим к финишу пришёл Райан Блэйни.

NASCAR. Канзас

1. Мартин Труэкс (Toyota)

2. Курт Буш (Ford) +2,284

3. Райан Блэйни (Ford) +3,945

4. Чейз Эллиотт (Chevrolet) +5,362

5. Дэнни Хэмлин (Toyota) +8,542

6. Крис Буше (Chevrolet) +11,051

7. Дэйл Эрнхардт (Chevrolet) +11,895

8. Кевин Харвик (Ford) +12,356

9. Эрик Алмирола (Ford) +14,207

10. Кайл Буш (Toyota) +15,046.