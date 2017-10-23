Ферстаппен: у пилота должна быть возможность высказать своё мнение стюардам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки на Гран-при США. Голландец остался доволен своим выступлением, но в очередной раз посетовал на противоречивое решение стюардов принятое относительно обгона в конце гонки.

«Я чувствую себя нормально, но, очевидно неприятно потерять подиум, который ты завоевал. По крайней мере, для начала нам должны позволить высказывать своё мнение стюардам. У меня была отличная гонка и я доволен четвёртым местом, но то каким образом я оказался на нём, очень расстраивает.

Я получил штраф в пять секунд и штрафной балл, но за что? Я ехал широко, точно так, как это делали все на протяжении уик-энда. Почему наказан я? Как бы то ни было, мы не можем оспорить это, нам остаётся двигаться дальше и ждать гонки в Мехико, странное правило.

В целом же у нас была отличная гонка с большим количеством обгонов. Потом те 5-10 сантиметров изменили результат, людям не нравится видеть такое. Но как бы то ни было, у меня получилась весёлая гонка. У меня был хороший темп и баланс, мне удались обгоны. Учитывая всё это, а также то, что у меня не будет штрафов, я надеюсь достичь лучшего результата в Мексике", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».