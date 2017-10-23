Риккардо: не собирался ехать за Боттасом всю гонку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свой сход на Гран-при США и соперничество с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом.

«Конечно, никому не понравится выбывать из гонки на ранней стадии. Было много контактов, поэтому не думаю, что это технические проблемы. Но такой ранний финиш, безусловно, разочаровывает. Я чувствовал, что быстрее Боттаса, но было очень трудно совершать обгон из глубины. Я много раз пытался сделать это, но не смог. Я не собирался ехать за ним всю гонку и задаваться вопросом, что я мог бы предпринять, так что я не сожалею о той тактике, которую пробовал. Просто было очень обидно выбывать из этой битвы. Каждый раз, когда я пытался догнать Валттери, он ускользал от меня, и я думал: хорошо, попробуем ещё раз», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Ред Булл».