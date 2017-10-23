Алонсо: на Гран-при США «Макларен» заслуживал каких-то очков

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги гонки Гран-при США, которую ему не удалось завершить из-за технических неисправностей.

«Я думаю, что мы заслуживали каких-то очков. У нас была хорошая квалификация, хорошая гонка и хороший старт, но мы не получили никакой награды. Думаю, у нас была великолепная скорость.

На прямой я потерял мощность, я почувствовал вибрации двигателя, после чего происходили странные вещи. Жаль, в последних гонках мы потеряли 15-20 очков, что могло отразиться на положении в Кубке Конструкторов и в личном зачёте для меня. Тем более обидно, что в Остине мы были способны биться за седьмое место.

Остаётся всего три этапа и мы хотим их пройти хорошо, потому как сотрудники работают в гараже и день и ночь. Даже сегодня им пришлось менять силовую установку Стоффеля, в чём были задействованы все, после чего они здорово подготовились к пит-стопам. Что касается гонки, то можно сказать, что это был день упущенных возможностей", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».